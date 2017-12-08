Шахмар Мовсумов: Новый отчет о прозрачности в добывающих отраслях является более расширенным

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Отчет о прозрачности в добывающих отраслях является более расширенным, чем отчеты, подготовленные в период участия Азербайджана в Инициативе прозрачности в добывающих отраслях.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов на презентации итоговой версии отчета за 2016 год аудиторской компанией Moore Stephens Azerbaijan.

Он отметил, что в этом докладе охвачены все темы прошлых лет: "В новом докладе расширена информация о долевом разделе добычи, социальных расходах SOCAR, добавлены основные новшества добывающей промышленности. Здесь особая роль принадлежит рабочей группе".

Исполнительный директор фонда напомнил, что до сих пор опубликовано более 20 отчетов: "Известно, что в марте этого года в Боготе было принято решение о приостановлении деятельности Азербайджана в ИПДО. Азербайджан заявил, что покидает организацию, а не принципы ИПДО. Сегодня представлен первый отчет о прозрачности вне ИПДО. Президентом создана комиссия, с мая неоднократно проводились встречи. Все члены Комиссии единогласно заявили, что данный отчет должен быть более расширенным".

Отметим, что 5 апреля этого года президент Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах в связи с повышением прозрачности и отчетности в добывающих отраслях".