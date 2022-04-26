Российской стороне представлено два проекта для строительства электростанций в Карабахе

России были представлены предварительные данные по двум проектам для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству.
“В рамках этих проектов предусматривается строительство ветроэнергетической станции мощностью 100 мегаватт на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов, а также небольших гидроэлектростанций на реке Тертер общей мощностью 20 мегаватт", - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, Карабах и Восточный Зангезур имеют большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии.
Вице-премьер отметил, что продолжается подготовка положения о создании Международного энергетического коридора “Север-Юг” между Азербайджаном, Россией и Ираном.