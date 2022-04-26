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Российской стороне представлено два проекта для строительства электростанций в Карабахе

Российской стороне представлено два проекта для строительства электростанций в Карабахе России были представлены предварительные данные по двум проектам для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 17:42
Российской стороне представлено два проекта для строительства электростанций в Карабахе
Шахин Мустафаев

России были представлены предварительные данные по двум проектам для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству.

“В рамках этих проектов предусматривается строительство ветроэнергетической станции мощностью 100 мегаватт на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов, а также небольших гидроэлектростанций на реке Тертер общей мощностью 20 мегаватт", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, Карабах и Восточный Зангезур имеют большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии.

Вице-премьер отметил, что продолжается подготовка положения о создании Международного энергетического коридора “Север-Юг” между Азербайджаном, Россией и Ираном.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: 2 projects for construction of power plants in Karabakh submitted to Russia
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Rusiya tərəfinə Qarabağda elektrik stansiyaların tikintisi üçün 2 layihə təqdim olunub”

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