Российской стороне представлено два проекта для строительства электростанций в Карабахе

России были представлены предварительные данные по двум проектам для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

России были представлены предварительные данные по двум проектам для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству.

“В рамках этих проектов предусматривается строительство ветроэнергетической станции мощностью 100 мегаватт на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов, а также небольших гидроэлектростанций на реке Тертер общей мощностью 20 мегаватт", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, Карабах и Восточный Зангезур имеют большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии.

Вице-премьер отметил, что продолжается подготовка положения о создании Международного энергетического коридора “Север-Юг” между Азербайджаном, Россией и Ираном.