Шахин Мустафаев: Проекты ЮГК, TANAP и TAP еще больше повышают международный авторитет Азербайджана

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Глобальные транснациональные экономические и энергетические проекты, инициатором и активным участником которых является Азербайджан, такие крупномасштабные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортные коридоры "Север-Юг", "Запад-Восток" усиливают позицию страны в регионе и мире, а также играют важную роль в развитии Азербайджана, региональных и мировых стран".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что Южный газовый коридор, TANAP и TAP важны для Азербайджана, региональных и мировых стран:

"Проекты Южного газового коридора и ТАNAP, официальное открытие которых состоялось в эти дни, а также проект ТАР, строительство которого успешно продолжается, еще больше повышают международный авторитет Азербайджана, укрепляет позицию нашей страны в мире как важного энергопоставщика. Устойчивое развитие экономики Азербайджана высоко ценят финансовые структуры и рейтинговые агентства. В отчете Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2017-2018 годы Азербайджан продвинулся еще на две ступени в рейтинге и занимает 35 место среди 137 стран. В целом, Азербайджан в 2005-2017 годы в отчетах о глобальной конкурентоспособности улучшил позицию на 34 ступени и поднялся с 69 места на 35 и с 2009 года сохраняет лидерство в СНГ. В отчете Всемирного банка Doing Business 2018, оценивающем бизнес-среду 190 стран, как логическое продолжение проводимых в последнее время реформ, Азербайджан продвинулся в рейтинге и укрепился на 57-й позиции".