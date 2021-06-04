"Шахдениз" – проект, изменивший энергетическую карту региона

Азербайджан является старейшей нефтедобывающей страной, на протяжении истории нефтяной промышленности играющей важную роль в обеспечении энергоресурсами.

Азербайджан является старейшей нефтедобывающей страной, на протяжении истории нефтяной промышленности играющей важную роль в обеспечении энергоресурсами.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, после обретения страной независимости в 1991 году география ее энергоснабжения значительно расширилась благодаря разработке гигантского нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Следовательно, страна уже более двадцати лет безопасно и надежно поставляет нефть на мировые рынки.

В XXI веке энергетическая промышленность Азербайджана продолжила свое бурное развитие благодаря обнаруженным на месторождении "Шахдениз" запасам природного газа.

Соглашение о разделе добычи на месторождении "Шахдениз" (HPBS) было подписано двадцать пять лет назад, 4 июня 1996 года в Баку между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и консорциумом иностранных компаний, после чего ратифицировано Милли Меджлисом.

Соглашение вступило в силу 17 октября того же года.

Подписание соглашения по "Шахдениз" и открытие крупного газоконденсатного месторождения в перспективной области "Шахдениз" способствовало привлечению в экономику Азербайджана крупных иностранных инвестиций. Начало коммерческих поставок газа в Грузию и Турцию с газа с месторождения по Южно-Кавказскому трубопроводу в 2007 году превратило страну в экспортера газа и открыло новую страницу в истории энергетической отрасли Азербайджана. А благодаря недавно введенному в эксплуатацию "Южному газовому коридору" энергоресурсы Азербайджана впервые вышли непосредственно на европейские рынки. Таким образом, Азербайджан стал крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Изначально HPBS по "Шахдениз" был подписан на 30 лет, но в декабре 2013 года был продлен до 2048 года. Доли участия в проекте таковы: ВР (оператор – 28,8%), TPAO (19%), Petronas (15,5%), AzŞD, Лукойл, Nico (по 10%) и Южный газовый коридор Apstrim (6,7%).

Месторождение "Шахдениз"

Месторождение "Шахдениз" было обнаружено в 1999 году. Оно находится примерно в 70 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения — от 50 до 650 м. Глубина коллектора месторождения более 1 000 метров, а его протяженность - 22 километра.

"Шахдениз" - одно из крупнейших в мире газовых месторождений площадью более 140 кв.м. По предварительным оценкам, запасы месторождения составляют около 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата.

Разведочные и оценочные скважины, пробуренные в 1997-2001 годах, подтвердили, что "Шахдениз" является газоконденсатным месторождением мирового уровня.

Разработка месторождения "Шахдениз" осуществляется поэтапно. В феврале 2003 года партнеры по проекту дали согласие на первый этап разработки месторождения. На этом этапе предусматривалось развитие инфраструктуры upstream и midstream, в том числе строительство платформы и трубопровода, соединяющего ее с Сангачальским терминалом, а также строительство новой системы экспорта газа из Азербайджана через территорию Грузии до границы с Турцией, то есть Южно-Кавказского трубопровода (CGBC).

С момента начала коммерческой добычи газа с месторождения в 2006 году и операций по Южно-Кавказскому трубопроводу, "Шахдениз" безопасно и надежно обеспечивает газом Азербайджан, Грузию и Турцию.

"Шахдениз-2"

Следующий этап разработки месторождения "Шахдениз“, то есть "Шахдениз-2", был утвержден в 2013 году. "Шахдениз-2" - один из самых крупных и сложных газовых проектов в мире. Он также является отправной точкой "Южного газового коридора", посредством которого природный газ, добываемый из недр Каспийского моря, поставляется непосредственно на европейские рынки.

Проект "Шахдениз-2" состоит из 26 глубоководных скважин, 500 км подводных трубопроводов и новой двойной платформы, соединенной с помощью проточных труб и моста. По 85-километровому трубопроводу газ транспортируется к Сангачальскому терминалу, значительно расширенному в соответствии с новым, возросшим объемом добычи. В рамках проекта CGBC был расширен, построен новый трубопровод протяженностью 428 км в Азербайджане и 59 км в Грузии, в том числе три новых компрессорных объекта для транспортировки газа в Европу на расстояние 3 500 километров.

При планируемом стабильном уровне добычи в рамках проекта “Шахдениз-2” будет добываться 16 млрд кубометров газа в год. В целом, учитывая объем добычи, полученный с первого этапа разработки месторождения, общая добыча с месторождения Шахдениз составит 26 млрд кубометров газа в год и более 100 000 баррелей конденсата в день.

Производственная мощь установок на "Шахдениз" превышает 58 млн стандартных кубометров в сутки или 21 млрд кубометров в год. В настоящее время проект продвигается в направлении увеличения добычи до самого высокого стабильного уровня с акцентом на подводные строительные работы и программу скважин для запуска новых флангов. Всего в рамках "Шахдениз-2" из 26 скважин уже пробурена 21 скважина, 18 скважин завершены. Восемь из этих скважин в настоящее время находятся в эксплуатации, и еще пять будут введены в эксплуатацию в 2021 году, включая запуск восточного и южного флангов, расположенных на глубоководном участке. Два других фланга, а именно западный-южный и восточный-северный, будут запущены в ближайшие годы для поддержки стабильного уровня добычи.

После запуска "Южного газового коридора" с "Шахдениз" в Европу стали поставляться новые большие объемы энергии, позволившие диверсифицировать энергоресурсы Европы и обеспечившие запасы природного газа, важные для энергоперехода.

Расширение местных возможностей

Разработка месторождения "Шахдениз" дала толчок росту местного потенциала и технологических возможностей во многих областях.

Благодаря строительству платформ для "Шахдениз-2" и подводной инфраструктуры были модернизированы основные строительные предприятия Азербайджана. Впервые производство морских платформ "Шахдениз-2" было осуществлено на местном уровне с использованием местных ресурсов и возможностей Азербайджана.

Проект также способствовал улучшению возможностей морских судов страны. Современное подводное строительное судно "Ханкенди" было построено специально для поддержки подводных строительных работ, проводимых в рамках проекта "Шахдениз".

Проект "Шахдениз" обеспечил значительные возможности для трудоустройства людей в регионе. В запуске проекта ”Шахдениз -1" принимали участие более 5 000 человек. На пике разработки проекта "Шахдениз-2" в Азербайджане и Грузии было создано более 30 тыс. рабочих мест, а общее количество рабочих часов превысило 180 млн.

Для поддержки строительства и последующей эксплуатации были реализованы программы всестороннего обучения для развития навыков местной рабочей силы.

Стратегия местных поставок в рамках проекта ”Шахдениз", стимулируя дальнейшее развитие местных предприятий, позволила сотням азербайджанских компаний развить свои возможности и стать поставщиками для проектов нефтегазовой промышленности.

Проект также создал новые возможности для продолжения инициатив в области устойчивого развития с целью поддержки Азербайджана в его социальном развитии и укреплении экономики.