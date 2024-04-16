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Шахбазов: Водород – один их важных элементов стратегического партнерства с ЕС

Шахбазов: Водород – один их важных элементов стратегического партнерства с ЕС Производство и использование водорода, как важной части зеленого перехода в мира, является одним из важных элементов стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Энергетика
16 апреля 2024 г. 12:16
Шахбазов: Водород – один их важных элементов стратегического партнерства с ЕС

Производство и использование водорода, как важной части зеленого перехода в мире, является одним из важных элементов стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления на II ежегодном саммите по зеленому водороду в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Азербайджан уже включил вопрос о развитии выработки водорода в различные документы по стратегии развития. Например, Основная стратегия социально-экономического развития страны включает в себя также развитие водородной отрасли и его использование как внутри страны, так и экспорта. Азербайджан также объявил зоной зеленой энергетики свои недавно освобожденные территории, где, в том числе, будет производиться водород", - сказал он.

По словам министра, есть большой потенциал в Каспийском море для производства энергии за счет ветра, он насчитывает около 157 ГВт, и это огромный объем, который востребован в Азербайджане, но в разы превосходит его нужды.

"Поэтому мы интенсивно сотрудничаем с европейскими странами, чтобы также производить, в том числе, и зеленый водород за счет энергии ветра с возможностью дальше экспортировать его на европейский рынок", - добавил Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Hidrogen Azərbaycanın Aİ ilə strateji tərəfdaşlığının mühüm elementlərindən biridir"
Версия на английском языке Energy minister: Hydrogen among important elements of strategic partnership with EU

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