Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана

Вопрос сокращения выбросов углекислого газа занимает важное место в энергетической повестке Азербайджана.

Вопрос сокращения выбросов углекислого газа занимает важное место в энергетической повестке Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии открытия 18-й Бакинской летней энергетической школы.

"Если мы возьмем статистику за прошлый год, то почти 75% наших энергоресурсов было поставлено в Европу. Мы продолжаем реализацию важной инициативы по обеспечению диверсификации и энергетической безопасности Европы", - сказал он.

По словам министра, страна также работает над вопросами глобального энергетического перехода.

Шахбазов напомнил, что Азербайджан принял новую социально-экономическую стратегию и одним из приоритетных вопросов является зеленый рост.