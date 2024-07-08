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Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана

Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана Вопрос сокращения выбросов углекислого газа занимает важное место в энергетической повестке Азербайджана.
Энергетика
8 июля 2024 г. 10:35
Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана

Вопрос сокращения выбросов углекислого газа занимает важное место в энергетической повестке Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии открытия 18-й Бакинской летней энергетической школы.

"Если мы возьмем статистику за прошлый год, то почти 75% наших энергоресурсов было поставлено в Европу. Мы продолжаем реализацию важной инициативы по обеспечению диверсификации и энергетической безопасности Европы", - сказал он.

По словам министра, страна также работает над вопросами глобального энергетического перехода.

Шахбазов напомнил, что Азербайджан принял новую социально-экономическую стратегию и одним из приоритетных вопросов является зеленый рост.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Karbon qazı emissiyalarının azaldılması Azərbaycanın enerji gündəliyində mühüm yer tutur”

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