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Шахбазов: SOCAR изучает все возможности расширения бизнеса в Румынии

Шахбазов: SOCAR изучает все возможности расширения бизнеса в Румынии Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR рассматривает различные возможности расширения своего бизнеса в Румынии, где она имеет хорошие деловые отношения и позиции на рынке.
Энергетика
22 сентября 2022 г. 15:24
Шахбазов: SOCAR изучает все возможности расширения бизнеса в Румынии

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR рассматривает различные возможности расширения своего бизнеса в Румынии, где она имеет хорошие деловые отношения и позиции на рынке.

Как сообщает Report, об этом на пятой Румынской международной газовой конференции в Бухаресте министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"SOCAR владеет большой сетью автозаправочных станций в Румынии, их число достигает 67, и другими нефтепродуктовыми предприятиями. Компания имеет планы по расширению числа АЗС", - заявил П. Шахбазов.

Госнефтекомпания Азербайджана также находится в переговорах о возможности принять участие и в других сегментах нефтегазового бизнеса, в частности в нефтепереработке, сказал министр, отвечая на вопрос модератора о планах покупки перерабатывающего завода в Румынии.

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Версия на английском языке Shahbazov: SOCAR is exploring all opportunities to expand business in Romania
Версия на азербайджанском языке Nazir: “SOCAR Rumıniyada biznesin genişləndirilməsi üçün bütün imkanları araşdırır”

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