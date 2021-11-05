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Шахбазов: С IFC готовим дорожную карту по потенциалу ветроэнергетики в море

Шахбазов: С IFC готовим дорожную карту по потенциалу ветроэнергетики в море Правительство Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) готовит дорожную карту по использованию потенциала энергии ветра в море.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 10:26
Шахбазов: С IFC готовим дорожную карту по потенциалу ветроэнергетики в море

Правительство Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) готовит дорожную карту по использованию потенциала энергии ветра в море.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"К подготовке дорожной карты подключились соответствующие специалисты. Основная цель состоит в том, чтобы определить возможность использования потенциала ветроэнергетики Каспийского моря. Это необходимо как с экономической, так и с технической точки зрения. Также эта работа должна быть привлекательной с коммерческой точки зрения, чтобы соответствующие инвестиционные проекты могли быть реализованы в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что дорожная карта будет включать в себя геопространственный и экономический анализ, моделирование затрат, оценку цепочки поставок, инфраструктуры, социальных и экологических связей.

IFC разрабатывает дорожную карту совместно с британской компанией BVG Associates (BVGA) и правительством Азербайджана.

Это исследование направлено на определение лучших участков для развития ветроэнергетики в море Азербайджана.

Отметим, что потенциал ветроэнергетики Азербайджана в море оценивается на уровне 157 гигаватт.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Dənizdə külək enerjisi potensialına dair yol xəritəsi IFC ilə birlikdə hazırlanır”

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