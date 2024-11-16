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Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле

Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле Министр энергетики Пярвиз Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.
Энергетика
16 ноября 2024 г. 09:52
Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, мероприятие, которое пройдет 22 ноября, соберет министров энергетики разных стран, представителей НПО, международных организаций, академических кругов, СМИ и ведущих фигур делового мира.

Министр Шахбазов выступит с речью на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".

Среди спикеров также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Форум станет площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов. Помимо региональной и международной повестки, будут затронуты темы энергобезопасности и технологических инноваций.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov İstanbulda Beynəlxalq Enerji Forumunda iştirak edəcək
Версия на английском языке Shahbazov to represent Azerbaijan at Int'l Energy Forum in Istanbul

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