Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, мероприятие, которое пройдет 22 ноября, соберет министров энергетики разных стран, представителей НПО, международных организаций, академических кругов, СМИ и ведущих фигур делового мира.

Министр Шахбазов выступит с речью на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".

Среди спикеров также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Форум станет площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов. Помимо региональной и международной повестки, будут затронуты темы энергобезопасности и технологических инноваций.