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Шахбазов назвал прогнозы по экспорту азербайджанского газа в Европу и Турцию в 2024 году

Шахбазов назвал прогнозы по экспорту азербайджанского газа в Европу и Турцию в 2024 году Объемы поставок азербайджанского газа в Турцию в текущем году составят 9,8 млрд кубометров из запланированного на 2024 год экспорта на уровне 25 млрд кубометров.
Энергетика
16 сентября 2024 г. 10:55
Шахбазов назвал прогнозы по экспорту азербайджанского газа в Европу и Турцию в 2024 году

Объемы поставок азербайджанского газа в Турцию в текущем году составят 9,8 млрд кубометров из запланированного на 2024 год экспорта на уровне 25 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэнерго Азербайджана, об этом заявил глава данного ведомства Пярвиз Шахбахов в своем выступлении на 4-ой министерской встрече в Бишкеке стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Касаясь энергетического сотрудничества как стратегическую основу отношений между тюркскими государствами, министр указал на сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, а также вклад, который вносят нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и в целом система Южного газового коридора (ЮГК).

“В 2023 году и за 8 месяцев 2024 года по БТД было экспортировано 41 млн тонн нефти, а по ЮГК - 37 млрд кубометров азербайджанского газа. В этом году из прогнозируемого в объеме 25 млрд кубометров общего экспорта азербайджанского газа, в Турцию планируется поставить 9,8 млрд кубометров, в Европу – 12,5 млрд кубометров”, - сказал Шахбазов.

Министр также отметил, что по БТД до сих пор экспортировано 2 млн тонн казахстанской нефти, но “договоренность по поэтапному увеличению этих объемов является подтверждением роли Азербайджана как связующего звена между Центральной Азией и Турцией".

Напомним, что в 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа (рост к 2022 году на 5,3%), поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (рост на 3,5%).

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