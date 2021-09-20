Шахбазов: Компании РФ вложили в нефтегазовый сектор Азербайджана 4,9 млрд долларов

"Азербайджан – одна из стран с наиболее благоприятными условиями для инвестиций. Правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности страны. Благодаря этим мерам, Всемирный банк в отчете Doing Business 2020 включил Азербайджан

"Азербайджан – одна из стран с наиболее благоприятными условиями для инвестиций. Правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности страны. Благодаря этим мерам, Всемирный банк в отчете Doing Business 2020 включил Азербайджан в двадцатку самых передовых стран-реформаторов".

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в интервью российскому журналу "Нефтегазовая вертикаль".

По его словам, нефтегазовый сектор Азербайджана, обладающий большими запасами углеводородов, также всегда был привлекательным для иностранных инвестиций: "В период с 2000-го по 2020-й год в нефтегазовый сектор Азербайджана было инвестировано 109,5 млрд долларов, из них 79,5% составляют иностранные инвестиции.

Что касается российских капиталовложений, прежде всего, необходимо отметить, что, благодаря усилиям президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, политические и экономические отношения между нашими странами неуклонно развиваются и сегодня достигли уровня стратегического партнерства".

Министр подчеркнул, что этот фактор, безусловно, открывает широкие возможности для сотрудничества во всех сферах экономики, в том числе в нефтегазовой сфере: "Также следует отметить, что в 2014 году было подписано Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации "О поощрении и взаимной защите инвестиций», что, в свою очередь, вносит важный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Поэтому неудивительно, что между Азербайджаном и Россией наблюдается хорошая динамика в сфере взаимных инвестиций. В Азербайджане сегодня действует более тысячи компаний с российским капиталом. Общий объем инвестиций российских компаний в нефтегазовый сектор Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 4,9 млрд долларов".

Шахбазов напомнил, что ЛУКОЙЛ – одна из первых компаний, которая начала работать в нефтегазовом секторе Азербайджана: "Компания начала свою деятельность в начале 1990-х годов с проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Компания также участвует в одном из крупнейших в мире проектов газоконденсатного месторождения "Шахдениз", помимо этого, имеет 10%-ную долю в проекте Южно-Кавказского газопровода, по которому природный газ транспортируется в Европу. ЛУКОЙЛ также имеет собственную сеть АЗС в Азербайджане".

"Что касается будущего сотрудничества, то, 21 января 2021 года был подписан "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море". ЛУКОЙЛ выразил намерение об участии в разработке месторождения "Достлуг" в качестве оператора".