Пярвиз Шахбазов: К соглашению ОПЕК+ должны присоединиться больше стран

Соглашение ОПЕК+ нуждается в расширении, к нему должно присоединиться больше стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на вебинаре Центра анализа международных отношений (ООН) "Энергетические вопросы в посткоронавирусный период".

"В этот сложный период мы высоко ценим интересы большинства стран. Эти страны изъявляли намерение о добровольном присоединении к организации. Мы должны тесно сотрудничать с этими странами. Это было большим достижением для того времени", - добавил министр.

Кроме того, он отметил, что прогнозы на 2020 год оставляют желать лучшего. Министр напомнил, что в энергетическом секторе ожидается дефицит инвестиций в 400 млрд долларов США: "Ожидается сокращение расходов на 30%. Все это поставило нас в сложное положение. В будущем мы можем столкнуться с нехваткой инвестиций в этой сфере".