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Шахбазов: Азербайджан стоит на пороге нового этапа развития газовой индустрии

Шахбазов: Азербайджан стоит на пороге нового этапа развития газовой индустрии Шахбазов: Азербайджан стоит на пороге нового этапа развития газовой индустрии
Энергетика
3 июня 2025 г. 09:56
Шахбазов: Азербайджан стоит на пороге нового этапа развития газовой индустрии

Азербайджан стоит на пороге нового этапа развития газовой индустрии и остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панельной дискуссии в рамках Бакинской энергетической недели.

"Будучи надежным поставщиком энергоресурсов, устойчивое развитие газовой промышленности Азербайджана имеет стратегическое значение, особенно для энергетической безопасности наших европейских партнеров, - подчеркнул министр. - Мы сейчас вступаем в новую фазу освоения наших газовых ресурсов, реализуя пять крупных проектов".

Шахбазов также отметил, что в ходе Бакинской энергетической недели продвигаются ключевые соглашения: участие TPAO в проекте "Шафаг-Асиман", контракт с ExxonMobil по нефти и газу, дополнительные договоренности с MOL, ITOCHU и Gran Tierra Energy. "Все это представляет значительный прогресс в данном направлении", - резюмировал глава Минэнерго.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan enters new stage in development of its gas reserves
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan qaz ehtiyatlarının inkişafının yeni mərhələsinə daxil olur”

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