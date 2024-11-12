Шахбазов: Азербайджан реализует мегапроекты до 2030 года для развития "зеленой" энергетики

11:42

Азербайджан планирует реализовать до 2030 года амбициозные мегапроекты на национальном и международном уровнях , которые позволят стать страной "зеленого" роста и поставщиком "зеленой" энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По словам министра, через несколько часов совместно с BP будет заложен фундамент солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Восточном Зангезуре - зоне зеленой энерги. Эта станция внесет значительный вклад в декарбонизацию Сангачальского терминала - одного из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире.

"В целом, солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 2250 МВт, которые будут введены в эксплуатацию до 2030 года, увеличат долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 35,5%. Это означает не только обновление нашей цели в 30%, но и более чем семикратное увеличение доли солнечной и ветровой энергии в нашей энергосистеме", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что одной из основных стратегических целей на этот период является также создание дополнительной энергетической мощности в 5 ГВт и обеспечение экспорта этой энергии в Европу через коридоры "Каспий-Черное море-Европа" и "Азербайджан-Турция-Европа", а также создание "зеленого" энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия для поставок возобновляемой энергии из Казахстана и Узбекистана.

"Если эти региональные "зеленые" энергетические коридоры будут взаимосвязаны и направлены в Европу, то к 2030 году Азербайджан внесет значительный вклад в переход на "зеленую" энергию как для себя, так и для стран от Азии до Европы на обширной географии, а также в выполнение глобальных обязательств", - подчеркнул министр.