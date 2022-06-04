Шаффер: Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха

Сейчас в Карабахе происходит целое развитие региона после освобождения территорий от оккупации.

Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха после освобождения от оккупации.

Об этом Report заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.

"Идея создания энергетической системы в Карабахе состоит в том, чтобы сделать ее зеленой, новой и более эффективной. И я думаю, что это действительно важная и хорошая идея",- сказала она.

Она подчеркнула, что это идея может стать своего рода примером для других: "Эффективность зеленой энергетики сочетается с красотой Карабаха. Инвестирование в возобновляемые источники энергии является необходимым и серьезным вопросом".