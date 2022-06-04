Шаффер: Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха

Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха после освобождения от оккупации.
Об этом Report заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.
"Идея создания энергетической системы в Карабахе состоит в том, чтобы сделать ее зеленой, новой и более эффективной. И я думаю, что это действительно важная и хорошая идея",- сказала она.
Она подчеркнула, что это идея может стать своего рода примером для других: "Эффективность зеленой энергетики сочетается с красотой Карабаха. Инвестирование в возобновляемые источники энергии является необходимым и серьезным вопросом".