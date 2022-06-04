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Шаффер: Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха

Шаффер: Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха Сейчас в Карабахе происходит целое развитие региона после освобождения территорий от оккупации.
Энергетика
4 июня 2022 г. 16:20
Шаффер: Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха

Сейчас происходит всестороннее развитие Карабаха после освобождения от оккупации.

Об этом Report заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.

"Идея создания энергетической системы в Карабахе состоит в том, чтобы сделать ее зеленой, новой и более эффективной. И я думаю, что это действительно важная и хорошая идея",- сказала она.

Она подчеркнула, что это идея может стать своего рода примером для других: "Эффективность зеленой энергетики сочетается с красотой Карабаха. Инвестирование в возобновляемые источники энергии является необходимым и серьезным вопросом".

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Версия на английском языке Shaffer: Karabakh develops comprehensively now

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