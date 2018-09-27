Сезонные цены на бензин в США на своем максимуме за 4 года

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Цены на бензин в США превысили четырехлетний сезонный максимум, несмотря на то, что президент Дональд Трамп неоднократно призывал ОПЕК снизить цены.

Как заявляет Report со ссылкой на Reuters, по словам пресс-секретаря Американской автомобильной ассоциации Джанет Касселано, в то время как цены на бензин обычно падают после пикового сезона летнего спроса, они не упали так быстро, как ожидалось.

Отметим, что средняя стоимость бензина на среду составляла 2,867 долларов за галлон, что является самой высокой стоимостью в данном сезоне с 2014 года.