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Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в сфере энергетики

Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в сфере энергетики Северная Македония с 1 сентября по решению правительства страны объявляет состояние энергетического кризиса.
Энергетика
26 августа 2022 г. 11:53
Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в сфере энергетики

Северная Македония с 1 сентября по решению правительства страны объявляет состояние энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал РТРС.

По его данным, кризис с теплообеспечением затрагивает столицу страны Скопье, в то время как кризис с энергоснабжением коснулся всей территории страны.

"Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке", - приводит телеканал сообщение правительства Северной Македонии.

"Режим кризисной ситуации в сфере снабжения тепловой и электрической энергией продлится 30 дней после его введения", - отмечается в сообщении македонского правительства.

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