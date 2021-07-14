Северная Македония подключится к TAP, договоренность с Грецией достигнута

Стоимость проекта строительства газопровода между Грецией и Северной Македонией оценивается в 110 млн евро

Правительства Греции и Северной Македонии договорились о строительстве нового газопровода, что позволит подключиться к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Северной Македонии, министр экономики Северной Македонии Крешник Бекташи возглавил делегацию в Афины, чтобы подписать соглашение о газопроводе, который пройдет от Неа-Месимврии в Греции до пограничного города Гевгелия на севере Македонии.

«Это большой шаг к улучшению энергетической инфраструктуры нашей страны, и он будет способствовать диверсификации поставок природного газа», - сказал Бекташи.

Греция, со своей стороны, должна стать центром региональных поставок газа после недавнего запуска Трансадриатического трубопровода (TAP) и ожидающего к середине 2022 года интерконнектора с Болгарией.

Новое сообщение о строительстве газопровода с Грецией может позволить Северной Македонии получать азербайджанский природный газ через TAP, а также, возможно, через греческий терминал для СПГ в Ревитуссе.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас сказал, что планируемая сеть объединит системы природного газа обеих стран, добавив в этот процесс источник экономического стимула.

Стоимость проекта строительства газопровода между Грецией и Северной Македонией оценивается в 110 млн евро (130,6 млн долларов США).

Общая протяженность этого нового трубопровода составит 160 км, из которых 50 км пройдет по территории Греции. Он начнется в районе Неа Месимврия в Салониках и завершится в Штипе, в 110 км от Северной Македонии. От клапанной станции недалеко от границы в Эвзони (Гевгелия) соединительный трубопровод соединится с Трансадриатическим трубопроводом, по которому газ из Центральной Азии через Турцию, Грецию и Албанию поступает в Южную Италию.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Грецией и Северной Македонией в 2016 году, греческая часть газопровода будет построена оператором греческой газотранспортной системы - DESFA, а остальная часть проекта - Национальной энергетической компанией Северной Македонии (NER).

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.