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Северная Македония до конца года начнет проводку газопровода к TAP и СПГ-терминалам в Греции

Северная Македония до конца года начнет проводку газопровода к TAP и СПГ-терминалам в Греции Северная Македония до конца года начнет работу над проектом газопровода, который соединит ее хранилища с Трансадриатическим трубопроводом и терминалами сжиженного природного газа (СПГ) в Греции.
Энергетика
13 ноября 2023 г. 19:23
Северная Македония до конца года начнет проводку газопровода к TAP и СПГ-терминалам в Греции

Северная Македония до конца года начнет работу над проектом газопровода, который соединит ее хранилища с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) и терминалами сжиженного природного газа (СПГ) в Греции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски в ходе Венского экономического форума.

"Мы работаем над стратегическими проектами совместно с соседними странами, в частности с Грецией, и до конца года начнем реализацию проекта нового трубопровода, который позволит Северной Македонии подключиться к Трансадриатическому трубопроводу, терминалам СПГ в Ревитузе, а также новому терминалу, который будет построен в Александруполисе, и это обеспечит энергетическую независимость и диверсификацию источников энергоснабжения страны", - подчеркнул Ковачевски.

Отметим, в 2022 году началось сооружение плавучего терминала сжиженного природного газа в городе Александруполис. Новый терминал должен начать функционировать к концу 2023 года, его мощность составит 5,5 млрд куб.м природного газа в год. Действующий терминал на острове Ревитуза расположен к западу от Афин.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м - Греции и Болгарии.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniya ilin sonuna qədər TAP-a qoşulacaq
Версия на английском языке North Macedonia to start laying gas pipeline to TAP and LNG terminals in Greece by year-end

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