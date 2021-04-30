Северная Македония может присоединиться к TAP

В марте министр финансов Северной Македонии одобрил окончательный текст соглашения в Афинах после многолетних переговоров

Северная Македония в скором времени может подключиться к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Северной Македонии, Греция завершит свое последнее энергетическое соглашение в начале мая, на этот раз с соседней Северной Македонией.

Согласно информации, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев планирует посетить Афины в первой половине мая, чтобы подписать соответствующий договор, который будет способствовать созданию проекта интерконнектора для соединения газовых сетей двух стран.

В марте министр финансов Северной Македонии одобрил окончательный текст соглашения в Афинах после многолетних переговоров.

Общая протяженность этого нового трубопровода составит 160 км, из которых 50 км пройдет по территории Греции. Он начнется в районе Неа Месимврия в Салониках и завершится в Штипе, в 110 км от Северной Македонии. От клапанной станции недалеко от границы в Эвзони (Гевгелия) соединительный трубопровод соединится с недавно завершенным Трансадриатическим трубопроводом, по которому газ из Центральной Азии через Турцию, Грецию и Албанию поступает в Южную Италию.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Грецией и Северной Македонией в 2016 году, греческая часть газопровода будет построена оператором греческой газотранспортной системы - DESFA, а остальная часть проекта - Национальной энергетической компанией Северной Македонии (NER).

Энергетическая сделка между Грецией и Северной Македонией имеет большое значение для модернизации региональной энергетической инфраструктуры и реализации инициативы газотранспортной сети Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC).