Северная Македония может получать газ из TAP

Северная Македония до конца этого года объявит тендер на строительство 68-километрового газопровода Неготино-Гевгелия.

Северная Македония до конца этого года объявит тендер на строительство 68-километрового газопровода Неготино-Гевгелия.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал SeeNews, об этом заявил министр транспорта Северной Македонии Благой Бохварский.

По его словам, правительство рассчитывает получить разрешение на строительство трубопровода до середины 2021 года.

Бохварский добавил, что строительство газопровода от Неготино до Битолы и трубопровода от Скопье до Гостивара завершится в 2021 году.

Напомним, что газопровод Неготино - Гевгелия будет подключен к трубопроводу Штип-Неготино из города Гевгелия, расположенного на границе с Грецией. Это взаимодействие позволит Северной Македонии подключиться к Трансадриатическому газопроводу (TAP) через территорию Греции.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, дня начала поставок азербайджанского газа в Европу, по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).