Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе

Страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.

Страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает портал OilPrice.

Государства Северной Африки превратились в ключевые экспортные рынки для российского дизельного топлива и других нефтепродуктов после того, как в начале февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза в отношении этих товаров. При этом эксперты считают, что африканские страны будут перепродавать его в европейский регион.

Аналитики посчитали, что страны Северной Африки не будут полностью потреблять все закупаемые партии топлива, так как регион не может нарастить объемы нефтепереработки. Поэтому российское топливо, после смешивания, вполне вероятно может оказаться на европейском рынке.

По словам старшего аналитика Vortexa Иоанниса Пападимитриу, сейчас по морю ходят около 87 судов, которые перевозят российский дизель. Поэтому, если корабли продолжают возить российские грузы, то они могут найти своих покупателей, даже на нетрадиционном рынке.