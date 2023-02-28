О нас

Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе

Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе Страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 15:06
Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе

Страны Северной Африки начали массово скупать дизельное топливо из России, чтобы потом перепродавать его в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает портал OilPrice.

Государства Северной Африки превратились в ключевые экспортные рынки для российского дизельного топлива и других нефтепродуктов после того, как в начале февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза в отношении этих товаров. При этом эксперты считают, что африканские страны будут перепродавать его в европейский регион.

Аналитики посчитали, что страны Северной Африки не будут полностью потреблять все закупаемые партии топлива, так как регион не может нарастить объемы нефтепереработки. Поэтому российское топливо, после смешивания, вполне вероятно может оказаться на европейском рынке.

По словам старшего аналитика Vortexa Иоанниса Пападимитриу, сейчас по морю ходят около 87 судов, которые перевозят российский дизель. Поэтому, если корабли продолжают возить российские грузы, то они могут найти своих покупателей, даже на нетрадиционном рынке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Завод STAR сократил импорт сырой нефти на 13%
Завод STAR сократил импорт сырой нефти на 13%
28 февраля 2023 г. 14:41
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива до 9%
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива до 9%
28 февраля 2023 г. 14:15
Доходы Азербайджана от экспорта полипропилена сократились на 7%
Доходы Азербайджана от экспорта полипропилена сократились на 7%
28 февраля 2023 г. 14:03
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились более чем на 29%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились более чем на 29%
28 февраля 2023 г. 14:01
В январе доходы Азербайджана от экспорта карбамида сократились на 36%
В январе доходы Азербайджана от экспорта карбамида сократились на 36%
28 февраля 2023 г. 13:36
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта упали на 41% 
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта упали на 41% 
28 февраля 2023 г. 12:59
Экспортные доходы SOCAR Polymer снизились на 5%
Экспортные доходы SOCAR Polymer снизились на 5%
28 февраля 2023 г. 12:58
МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году
МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году
28 февраля 2023 г. 12:40
Цены на газ в США подскочили на 7%
Цены на газ в США подскочили на 7%
28 февраля 2023 г. 12:33
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,1%
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,1%
28 февраля 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi