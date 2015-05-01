Сеть станций CNG компании SOCAR к 2017 году полностью охватит Баку

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) реализует работы по обеспечению многоэтажных жилых зданий газом в течение одной недели. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Если имеется акт о приемке многоэтажного здания в эксплуатацию со стороны Государственной приемочной комиссии, мы газифицируем его в течение одной недели".

"Мы построили очень прозрачную систему в этой сфере. Если есть факты отказа газифицировать здание, скажите, мы предпримем меры. Однако мы не даем гарантий, если нет акта Государственной приемочной комиссии о приемке здания", - подчеркнул Р.Абдуллаев.

Президент SOCAR также внес ясность в вопрос строительства станций CNG (сжатый газ) в стране: "Во всем мире наблюдается тенденция роста количества станций CNG. Мы построили и сдали в эксплуатацию станции CNG в Грузии и получили хорошие результаты. Мы подготовили программу, реализацию которой осуществляет SOCAR Petroleum. Первая газозаправочная станция построена около автобусного парка BakuBus. Вскоре состоится ее открытие. Все автобусы будут работать на газе. Аналогичная станция строится в Забрате. Мы постараемся в течение одного-полутора лет охватить газозаправочными станциями весь Баку. Затем будем устанавливать их на всех дорогах с интервалом в 180 км. В будущем 30-35% топливного рынка придется на долю природного газа. Это более целесообразно как с экономической точки зрения, так и по причине экологической безопасности".