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СЭС “Шафаг" в Джебраиле будет введена в эксплуатацию в 2024 году

СЭС “Шафаг" в Джебраиле будет введена в эксплуатацию в 2024 году Солнечная электростанция (СЭС) “Шафаг”, которую планирует компания BP построить в Джебраильском районе, будет введена в эксплуатацию в 2024 году.
Энергетика
20 октября 2022 г. 10:22
СЭС “Шафаг в Джебраиле будет введена в эксплуатацию в 2024 году

Солнечная электростанция (СЭС) “Шафаг”, которую планирует компания BP построить в Джебраильском районе, будет введена в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о строительстве СЭС мощностью 240 МВт, которая будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год: "Строительство станции начнется в 2023 году, а в 2024 году она будет сдана в эксплуатацию”.

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Версия на английском языке BP's Shafag SPP in Jabrayil to be put into use in 2024 
Версия на азербайджанском языке BP-nin Cəbrayılda inşa edəcəyi “Şəfəq” GES 2024-cü ildə istismara veriləcək

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