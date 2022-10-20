СЭС “Шафаг" в Джебраиле будет введена в эксплуатацию в 2024 году

Солнечная электростанция (СЭС) “Шафаг”, которую планирует компания BP построить в Джебраильском районе, будет введена в эксплуатацию в 2024 году.

Солнечная электростанция (СЭС) “Шафаг”, которую планирует компания BP построить в Джебраильском районе, будет введена в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о строительстве СЭС мощностью 240 МВт, которая будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год: "Строительство станции начнется в 2023 году, а в 2024 году она будет сдана в эксплуатацию”.