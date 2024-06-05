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Серсен: Словения готова оказать содействие Азербайджану в организации СОР29

Серсен: Словения готова оказать содействие Азербайджану в организации СОР29 Словения рассчитывает на укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном и готова оказать содействие в организации СОР29.
Энергетика
5 июня 2024 г. 10:43
Серсен: Словения готова оказать содействие Азербайджану в организации СОР29

Словения рассчитывает на укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном и готова оказать содействие в организации СОР29.

Как передает Report, об этом заместитель министра охраны окружающей среды, климата и энергетики Словении Тина Серсен заявила на Бакинском энергетическом форуме.

"Азербайджан - важный партнер не только Европейского союза, но и Словении. На долю Словении приходится 1% потребляемого в ЕС природного газа. Мы зависим от российского газа, но в новой реальности нашей целью является поиск новых партнеров и диверсификация источников поставок газа", - сказала Серсен.

Словения рассчитывает на укрепление энергосотрудничества с Азербайджаном, добавила она, выразив уверенность, что успешное сотрудничество усилит энергетическую безопасность Словении.

Замминистра также подчеркнула, что Словения поддерживает все усилия Европы по энергопереходу, а также высоко оценивает проведение в Азербайджане COP29 в ноябре этого года.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Азербайджану в проведении СОР29 и внести свой вклад в его результаты", - отметила Серсен.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Slovenia ready to support Azerbaijan in organization of COP29
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Sloveniya COP29-un təşkilində Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır"

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