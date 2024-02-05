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Сергей Скрипка: Проект трубопровода Броды-Плоцк будет реализован после войны между РФ и Украиной

Сергей Скрипка: Проект трубопровода Броды-Плоцк будет реализован после войны между РФ и Украиной Строительство трубопровода Броды-Плоцк, который будет поставлять нефтепродукты из стран Каспийского бассейна на европейский рынок, может начаться только после завершения войны между РФ и Украиной.
Энергетика
5 февраля 2024 г. 14:41
Сергей Скрипка: Проект трубопровода Броды-Плоцк будет реализован после войны между РФ и Украиной

Строительство трубопровода Броды-Плоцк, который будет поставлять нефтепродукты из стран Каспийского бассейна на европейский рынок, может начаться только после завершения войны между РФ и Украиной.

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

По его словам, данный проект уже включен в программу восстановления Украины.

"Естественно, перерыв, возникший в реализации этого проекта, был вынужденным. Никто из акционеров "Сарматиа" и стран-участниц не отказывался и не отказывается от проекта. Наши учредители оказывают поддержку для продолжения деятельности компании. Это позволит начать этап реализации проекта после завершения российско-украинской войны", - сказал Скрипка.

Скрипка отметил, что сейчас очень сложно дать прогнозы касательно даты реализации проекта: "Мы надеемся, что проект будет реализован после окончания войны, отрадно, что он включен в программу восстановления Украины. Именно тогда можно будет получить финансовую поддержку со стороны международных доноров, а также Европейского союза".

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Версия на английском языке Sergei Skripka: Brody-Plotsk pipeline construction may begin after end of Russian-Ukrainian war - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Sergey Skripka: “Brodı-Plotsk” boru kəmərinin tikintisi Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra başlaya bilər” – EKSKLÜZİV

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