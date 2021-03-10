Сергей Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к ОПЕК+

Глава МИД РФ: Действия участников сделки ОПЕК+ направлены на устойчивую стабилизацию и повышение цен на нефть

Россия и Саудовская Аравия нацелены на укрепление сотрудничества на мировом рынке нефти и не отмечают поводов, которые могли бы подорвать интерес к их взаимодействию в рамках ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Мы подтвердили сегодня нацеленность на укрепление нашего сотрудничества на мировых рынках углеводородов. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые, в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству. Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке", - указал глава МИД РФ.

Министр добавил, что действия участников сделки ОПЕК+ направлены на устойчивую стабилизацию и повышение цен на нефть. По словам Лаврова, они смогут сбалансировать мировой рынок сырья и избежать серьезных потрясений для глобальной экономики, даже если другие производители будут повышать уровень добычи. "Мы наверняка найдем возможность координировать наши действия таким образом, чтобы обеспечивать баланс интересов и производителей, и потребителей. Нынешний уровень цены более или менее отражает этот баланс. И мне кажется, мы будем стремиться делать так, чтобы мировая экономика не страдала от каких-то серьезных скачков и падений", - отметил он.

Напомним, что ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.