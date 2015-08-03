Сербия заинтересована в импорте газа из Азербайджана

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сербия заявила о заинтересованности в присоединении к проектам транспортировки газа из Азербайджана в Европу в обход России. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал премьер-министр Сербии Александр Вучич перед своим первым визитом в Албанию.

«Мы готовы диверсифицировать источники поставок газа для Сербии, что очень важно также и для наших американских друзей», - заявил он.

По его словам, Сербия примет призыв США снизить зависимость страны от российского газа, присоединившись к поддерживаемому США проекту строительства газопровода из Азербайджана в Европу.

Ранее президент Сербии Томислав Николич говорил, что Сербия не отказывалась от участия в строительстве инфраструктуры для «Турецкого потока», но он не заменит полностью "Южный поток".