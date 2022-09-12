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Сербия с ноября из-за санкций попытается заменить российскую нефть иранской

Сербия с ноября из-за санкций попытается заменить российскую нефть иранской Сербия с 1 ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее "нефтью из Ирана или какой-то другой".
Энергетика
12 сентября 2022 г. 16:21
Сербия с ноября из-за санкций попытается заменить российскую нефть иранской

Сербия с 1 ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее "нефтью из Ирана или какой-то другой".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович в интервью агентству Tanjug.

Михайлович сообщила, что до санкций Сербия закупала 25% российской нефти, 20% составляла собственная добыча, "а остальное была иракская нефть из Киркука". "Мы с 1 ноября не будем больше импортировать российскую нефть, но у нас будет прежде всего нефть из Киркука, у нас будет своя нефть, и остальное будет иранская нефть или какая-то другая нефть", - сказала она.

В то же время министр признала, что после начала конфликта в Украине цены на нефть выросли, кроме российской. В этой связи в последние месяцы Сербия закупала 55% нефти из РФ.

14 июня президент Сербии Александар Вучич заявил, что из-за санкций Евросоюза против РФ пришлось потратить 600 млн долларов на нефть из Киркуку, поскольку она дороже на 31 доллар за баррель.

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Версия на английском языке Serbia to try to replace Russian oil with Iranian from November due to sanctions

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