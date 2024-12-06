О нас

Сербия рассчитывает на скорейшее подписание газового контракта с РФ

Сербия рассчитывает на скорейшее подписание газового контракта с РФ Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа.
Энергетика
6 декабря 2024 г. 10:46
Сербия рассчитывает на скорейшее подписание газового контракта с РФ

Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на Веронском евразийском экономическом форуме 6 декабря.

"Мы ожидаем в скором времени подписания соглашения с Россией по поставкам газа и верим, что получим лучшие из возможных условия", - сказал он.

Вулин выразил уверенность, что такого рода сотрудничество в сфере энергетики "позволит сербской экономике продолжить рост".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Serbia expects to sign gas contract with Russia soon

Экслюзивные новости

Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi