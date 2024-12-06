Сербия рассчитывает на скорейшее подписание газового контракта с РФ

Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа.

Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на Веронском евразийском экономическом форуме 6 декабря.

"Мы ожидаем в скором времени подписания соглашения с Россией по поставкам газа и верим, что получим лучшие из возможных условия", - сказал он.

Вулин выразил уверенность, что такого рода сотрудничество в сфере энергетики "позволит сербской экономике продолжить рост".