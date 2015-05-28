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    Премьер-министр: Сербия присоединится к проекту газопровода из Азербайджана

    Сербия готова снизить зависимость от российского газа

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сербия заявила о намерении присоединиться к проекту строительства газопровода из Азербайджана, лоббируемого США и Евросоюзом. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

    По его словам, Сербия готова снизить зависимость от российского газа.

    Премьер-министр отметил, что Сербия готова диверсифицировать источники поставок газа, что важно для его страны, а также "для американских друзей" балканской республики.

    "Это не относится к балансированию, наша стратегическая цель - путь в ЕС", - заявил  Вучич.

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