Премьер-министр: Сербия присоединится к проекту газопровода из Азербайджана

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сербия заявила о намерении присоединиться к проекту строительства газопровода из Азербайджана, лоббируемого США и Евросоюзом. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

По его словам, Сербия готова снизить зависимость от российского газа.

Премьер-министр отметил, что Сербия готова диверсифицировать источники поставок газа, что важно для его страны, а также "для американских друзей" балканской республики.

"Это не относится к балансированию, наша стратегическая цель - путь в ЕС", - заявил Вучич.