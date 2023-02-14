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Сербия построит интерконнектор с Северной Македонией

Сербия построит интерконнектор с Северной Македонией Сербия развивает свою газотранспортную систему и собирается построить соединительный трубопровод с Северной Македонией. Эти шаги предпринимаются с тем, чтобы стать более независимой от поставок российского газа.
Энергетика
14 февраля 2023 г. 10:20
Сербия построит интерконнектор с Северной Македонией

Сербия развивает свою газотранспортную систему и собирается построить соединительный трубопровод с Северной Македонией. Эти шаги предпринимаются с тем, чтобы стать более независимой от поставок российского газа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, комментируя планы Белграда построить интерконнектор с Северной Македонией.

"Сербия как суверенное государство развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть исходя из собственных приоритетов. Относимся к этому с должным уважением, выстраиваем сотрудничество с сербскими друзьями на основе обоюдного учета интересов и взаимной выгоды", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович Негре сообщила, что страна планирует построить соединительный газопровод с Северной Македонией за 80 млн евро. Помимо этого, рассматривается также возможность строительства трубопровода с Албанией.

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Версия на английском языке Serbia to build interconnector with North Macedonia

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