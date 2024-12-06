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Сербия планирует в 2025 году договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода к системе "Дружба"

Сербия планирует в 2025 году договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода к системе "Дружба" Сербия рассчитывает быстро договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода до системы "Дружба".
Энергетика
6 декабря 2024 г. 10:53
Сербия планирует в 2025 году договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода к системе Дружба

Сербия рассчитывает быстро договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода до системы "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин журналистам.

"Я рассчитываю, что мы очень быстро договоримся с Венгрией. Как вы знаете, у нас есть проект этого нефтепровода, и мы уже работаем над согласованием с венгерской стороной", - сказал он.

"Надеемся договориться с Венгрией в следующем году", - добавил вице-премьер.

Отметим, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией предполагается реализовать до 2026 года. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Хорватии.

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Версия на английском языке Serbia plans to agree with Hungary on construction of oil pipeline to Druzhba system in 2025

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