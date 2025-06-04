Сербия планирует построить новый интерконнектор для увеличения поставок газа из Азербайджана

Сербия планирует строительство нового интерконнектора для увеличения импорта азербайджанского газа.

Сербия планирует строительство нового интерконнектора для увеличения импорта азербайджанского газа.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности помощника министра по вопросам нефти и газа Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Саша Кокович в ходе 30-го Бакинского энергетического форума.

"Теперь у нас есть возможность получать азербайджанский природный газ и передавать его дальше - в Венгрию. Однако для этого необходимо модернизировать внутреннюю газотранспортную систему, строительство которой началось еще в 1960-х годах. Азербайджан стал для нас новым стратегическим партнером и частью новой системы, которая позволит диверсифицировать поставки после российского газа - именно за счет точки подключения к интерконнектору", - отметил С.Кокович.

По его словам, диверсификация источников и маршрутов поставок через приграничные интерконнекторы является критически важной задачей для Сербии и рассчитана на реализацию в ближайшие три года.

"Мы рассматриваем подключение к газотранспортной системе Румынии на севере и Северной Македонии на юге. С поддержкой Европейского союза и благодаря строительству интерконнектора с Северной Македонией мы получим доступ к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), а значит - к Южному газовому коридору. Также продолжаем работу над вопросами, связанными с доступом к СПГ-терминалу в Греции", - сообщил он.

С. Кокович подчеркнул, что успешная реализация этих инфраструктурных проектов имеет ключевое значение для повышения энергетической безопасности страны - как в части поставок газа, так и нефти.

"Мы надеемся, что в будущем вместе с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) найдем оптимальные решения как по объемам потребления, так и по пропускной способности. Учитывая потенциал Азербайджана, надеемся, что через новый интерконнектор в районе Калотины - на границе с Болгарией - сможем получать больше природного газа по этому маршруту", - добавил представитель министерства.

Отметим, что Белград потребляет более 3 млрд кубометров газа в год, и с этого года 400 млн кубометров законтрактованы из Азербайджана.