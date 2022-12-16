Сербия намерена сократить зависимость от газовых поставок из России

Сербия рассматривает возможность снижения поставок газа из России с целью снизить зависимость страны от российского топлива.

Сербия рассматривает возможность снижения поставок газа из России с целью снизить зависимость страны от российского топлива.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Сербии Дубравка Джедович.

По ее словам, у страны "не хватает собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь идет о газе, но для нас важно делать все, что приведет к снижению зависимости от России в газовом сегменте". При этом отметила, что речь идет о "сотнях миллионов евро" на проекты для поставок топлива из Азербайджана, и соединения с терминалами в Греции.

Кроме того, страна уже строит интерконнектор с Болгарией, которая должна быть закончена в следующем году. Отмечается, что это позволит импортировать газ из Центральной Азии и в терминалы сжиженного природного газа в Средиземном море.

Грант ЕС покрывает половину стоимости строительства перемычки с Болгарией в размере 93 млн евро. Министр подчеркнула, что Сербия рассчитывает на поддержку со стороны блока для дополнительных трансграничных труб, которые могут превратить его в важный транзитный маршрут.