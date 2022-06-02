Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок

Сербия завершит строительство интерконнектора с Болгарией, посредством которого cможет получать азербайджанский газ.

Сербия завершит строительство интерконнектора с Болгарией, посредством которого cможет получать азербайджанский газ.

Об этом Report заявила заместитель премьер-министра, министр добычи и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

По ее словам, этот вопрос был одним из тем обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром энергетики страны Парвизом Шахбазовым.

"Мы договорились обсудить это, и возможно со следующего года мы сможем получать газ из вашей страны", - сказала она.

"Сербия - небольшая страна, которая очень зависит от одного энергопоставщика, поэтому для нас особенно важно диверсифицировать свои поставки. Азербайджан - страна, на которую в этом вопросе надеется Сербия", - заявила Михайлович.

Она отметила, что отношения между Сербией и Азербайджаном дружественные, и между странами налажено прекрасное двустороннее сотрудничество.

В 2018-ом году Азербайджан и Сербия подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а после план действий о стратегическом партнерстве.

"Мы очень рады быть тут и работать с Азербайджаном", - сказала З. Михайлович.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому будет транспортироваться природный газ из Азербайджана в Болгарию. В будущем к TAP планируется также подключить трубопровод Сербия-Болгария.