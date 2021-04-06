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Сербия может присоединиться к TAP

Сербия может присоединиться к TAP TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе
Энергетика
6 апреля 2021 г. 17:01
Сербия может присоединиться к TAP

Греция поддерживает проект трубопровода Сербия-Болгария, который впоследствии будет подключен к интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

Как передает Report со ссылкой на греческую прессу, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Никос Дендиас на встрече со своим сербским коллегой Николом Селаковичем.

По его словам, этот трубопровод, в свою очередь, в будущем будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Ранее вице-президент по инвестициям и маркетингу SOCAR Эльшад Насиров заявлял о потенциале расширения "Южного газового коридора" (ЮКГ) для обеспечения источников энергии, столь необходимых на Западных Балканах.

По его словам, по ЮГК может поставляться также израильский газ. К Западным Балканам относятся такие страны, как Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Косово.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке Serbia may join TAP 
Версия на азербайджанском языке Serbiya TAP-a qoşula bilər

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