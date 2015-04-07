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    Сербия может получить доступ к поставкам газа из Азербайджана через TANAP

    Министр Антич: Сербия приступила к рассмотрению альтернативного газоснабжения после отказа России от Южного потока

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сербия может получить доступ к поставкам газа из Азербайджана через TANAP.

    Как сообщает Report со ссылкой на Natural Gas Europe, об этом заявил министр горной промышленности и энергетики Сербии Александр Антич.

    Он заявил, что правительство страны будет стараться участвовать во всех проектах, которые обеспечат новые источники и маршруты поставок газа.

    По его словам, осуществив взаимосвязь с Болгарией, Сербия может получить доступ к TANAP.

    "Сербия приступила к рассмотрению альтернативного газоснабжения после отказа России от проекта строительства "Южного потока", что поставило перед сербскими чиновниками ряд вопросов о будущих поставках газа", - заявил он.

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