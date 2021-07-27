Сербия может получать газ через "Южный газовый коридор"

Азербайджан обсудил с Сербией вопрос экспорта своей аграрной продукции в эту страну.

Азербайджан обсудил с Сербией вопрос экспорта своей аграрной продукции в эту страну.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Кроме того, мы обсудили возможность использования сербами возможностей наших космических спутников. Создание совместных предприятий, реализация взаимных инвестиционных проектов также одни из актуальных вопросов, в том числе важным направлением является сотрудничество в энергетической сфере. Сербская сторона выразила заинтересованность в присоединении к "Южному газовому коридору" и получении газа из Азербайджана в будущем. Будет налаживаться сотрудничество в этом направлении. В целом, есть серьезный потенциал для расширения связей по всем направлениям, включая туризм, и обе стороны выразили намерение сотрудничать", - отметил министр.