Азербайджан и Сербия обсудили вопросы подписания меморандума в области энергетики

Сербия и Азербайджан обсудили планы по подписанию нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики

Азербайджан и Сербия обсудили планы по подписанию нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства горной промышленности и энергетики Сербии, обсуждения состоялись в ходе встречи министра горной промышленности и энергетики Сербии Зораны Михайлович с послом Азербайджана в этой стране Камилом Хасиевым.

На встрече обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, а также возможность подписания нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

"Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, наши отношения основаны на прочной основе стратегического партнерства. Мы хотим и дальше улучшать текущее сотрудничество и, помимо нефтегазовой области, сотрудничать в сфере зеленой энергетики. Нам необходимо развивать партнерство в этом секторе", - заявил посол на встрече.