О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Сербия обсудили вопросы подписания меморандума в области энергетики

Азербайджан и Сербия обсудили вопросы подписания меморандума в области энергетики Сербия и Азербайджан обсудили планы по подписанию нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики
Энергетика
20 сентября 2021 г. 15:30
Азербайджан и Сербия обсудили вопросы подписания меморандума в области энергетики

Азербайджан и Сербия обсудили планы по подписанию нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства горной промышленности и энергетики Сербии, обсуждения состоялись в ходе встречи министра горной промышленности и энергетики Сербии Зораны Михайлович с послом Азербайджана в этой стране Камилом Хасиевым.

На встрече обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, а также возможность подписания нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

"Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, наши отношения основаны на прочной основе стратегического партнерства. Мы хотим и дальше улучшать текущее сотрудничество и, помимо нефтегазовой области, сотрудничать в сфере зеленой энергетики. Нам необходимо развивать партнерство в этом секторе", - заявил посол на встрече.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Serbia eye signing memo in energy

Самое важное

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi