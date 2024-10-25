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Сербия готова нарастить транзит российского газа в ЕС

Сербия готова нарастить транзит российского газа в ЕС Сербия готова увеличить транзит российского газа в страны ЕС через свою территорию.
Энергетика
25 октября 2024 г. 10:30
Сербия готова нарастить транзит российского газа в ЕС

Сербия готова увеличить транзит российского газа в страны ЕС через свою территорию.

Как передает Report, об этом заявил в интервью газете "Известия" вице-премьер страны Александр Вулин.

"Мы подписали соглашение с "Газпромом" об увеличении импорта газа. И технически мы готовы к этому. Россия предлагает нам очень справедливые цены, которые намного ниже, чем на европейском рынке и, в частности, у США", - отметил Вулин.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия договорилась с Россией об условиях поставок газа на ближайшую зиму.

Отметим, что в 2023 году Сербия получила 2,68 млрд кубометров российского газа. В 2024 году объем поставок достигнет 3 млрд кубометров. Срок действующего контракта истекает в марте 2025 года.

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