Сенат Франции разрешил заправку автомобилей использованным маслом для фритюра

Сенат Франции одобрил инициативу "зеленых" заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

Сенат Франции одобрил инициативу "зеленых" заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Tribune.

Несмотря на данное разрешение, подобный метод заправки автомобилей будет ограничен и он затронет ограниченный круг французов.

По информации СМИ, использовать фритюрное масло вместо топлива смогут только конкретные автопарки. Таким образом мера будет распространена лишь на транспортные средства, которые числятся за организациями, юридическими лицами, а не просто автомобилистами.

Данный законопроект впервые принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле текущего года. Тем не менее потом начались сложности с законом, так как он не нашел поддержки в лице сенаторов.

Со временем в Сенате Франции поменяли свою позицию по использованию растительного масла как аналога топлива.