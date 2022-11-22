О нас

Сенат Франции разрешил заправку автомобилей использованным маслом для фритюра

Сенат Франции разрешил заправку автомобилей использованным маслом для фритюра Сенат Франции одобрил инициативу "зеленых" заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 16:28
Сенат Франции разрешил заправку автомобилей использованным маслом для фритюра

Сенат Франции одобрил инициативу "зеленых" заправлять машины использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Tribune.

Несмотря на данное разрешение, подобный метод заправки автомобилей будет ограничен и он затронет ограниченный круг французов.

По информации СМИ, использовать фритюрное масло вместо топлива смогут только конкретные автопарки. Таким образом мера будет распространена лишь на транспортные средства, которые числятся за организациями, юридическими лицами, а не просто автомобилистами.

Данный законопроект впервые принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле текущего года. Тем не менее потом начались сложности с законом, так как он не нашел поддержки в лице сенаторов.

Со временем в Сенате Франции поменяли свою позицию по использованию растительного масла как аналога топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi