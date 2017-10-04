Семь африканских стран хотят присоединиться к сделке ОПЕК+

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Семь африканских стран могут присоединиться к сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Как сообщает Report соо ссылкой на Interfax, об этом сказал журналистам министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино: "Это Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Уганда, Чад и другие".

По словам Э. дель Пино, именно Экваториальная Гвинея выступила инициатором приглашения африканских стран к сделке. Кроме того, дель Пино сам провел переговоры с Египтом о присоединении к сделке с ОПЕК.

Отметим, что в конце 2016 года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн баррелей в сутки - до 32,5 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки. В мае 2017 года было принято решение продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.