Селим Гювен: На ветропарке “Хызы-Абшерон” в августе начнется поэтапное производство электроэнергии - ЭКСКЛЮЗИВ

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В августе этого года на ветроэлектростанции “Хызы-Абшерон” начнется поэтапное производство электроэнергии.

Об этом сообщил Report генеральный директор компании ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

По его словам, первая ветровая турбина была установлена в ноябре 2024 года: “На сегодняшний день завершен монтаж всех 12 турбин на площадке в Абшеронском районе (Гобустан), запуск которых ожидается в третьем квартале 2025 года. Одновременно ведется монтаж оборудования на площадке в Хызы”.

Как подчеркнул С. Гювен, полноценный ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Проект ветроэлектростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт реализуется по модели независимого производства электроэнергии (IPP) и является первым в Азербайджане крупномасштабным ветроэнергетическим проектом, созданным на независимой основе. Он играет важную роль в процессе перехода страны к возобновляемым источникам энергии.

“После завершения строительства ветропарк будет ежегодно производить до 907 ГВт/ч чистой электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией свыше 300 тысяч домохозяйств, - отметил С. Гювен. - Это также позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 400 тысяч тонн в год, способствуя достижению Азербайджаном национальных целей в области устойчивого развития и декарбонизации”.

Отметим, что ветроэлектростанция охватывает территории Абшеронского (участок 1) и Хызинского (участок Хызы 3) районов, включая села Чайлы и Ситалчай. В рамках проекта предусмотрена установка 37 ветровых турбин: 12 - в Абшероне и 25 - в Хызы.