Секута: ЮГК играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы

Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Об этом Report заявил член консультативного совета Caspian Policy Center, бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.
"Южный газовый коридор имеет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Доказательством тому являются реалии мирового газового рынка", - заявил Р. Секута.
Он подчеркнул важность диверсификации газовых поставок в Европу.
"Это то, над чем на США сотрудничают с Азербайджаном, Грузией, Турцией и ЕС на протяжении многих лет", - заявил Секута, назвав ЮГК успехом энергетической политики.