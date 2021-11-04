Секута: ЮГК играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы

Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом Report заявил член консультативного совета Caspian Policy Center, бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Южный газовый коридор имеет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Доказательством тому являются реалии мирового газового рынка", - заявил Р. Секута.

Он подчеркнул важность диверсификации газовых поставок в Европу.

"Это то, над чем на США сотрудничают с Азербайджаном, Грузией, Турцией и ЕС на протяжении многих лет", - заявил Секута, назвав ЮГК успехом энергетической политики.