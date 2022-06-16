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Секута: Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы

Секута: Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.
Энергетика
16 июня 2022 г. 16:33
Секута: Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы

Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, учитывая текущую ситуацию войны в Украине, поставляемые Азербайджаном нефть и газ очень важны:

"Сейчас [в ходе IX Глобального Бакинского форума] мы также обсудили ситуацию в Украине, и последствия вторжения в эту страну. Энергоресурсы - нефть и газ, которые поставляет Азербайджан - очень важны и останутся таковыми. Также необходимо изучить перспективы. Важно, что президент Ильхам Алиев сегодня говорил не только о нефти и газе, но и о водороде, энергии солнца и ветра и потенциале в этих сферах", - заявил Секута.

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Версия на английском языке Azerbaijan makes important contribution to Europe’s energy security
Версия на азербайджанском языке Sekuta: “Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfə verir”

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