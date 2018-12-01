Секретариат ОПЕК рекомендовал странам картеля сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Секретариат ОПЕК рекомендовал странам картеля сократить добычу нефти в следующем году на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

На такой объем следует сократить добычу, чтобы привести соотношение спроса и предложения к балансу, считают в ОПЕК. Слабеющий спрос на нефть и интенсивный рост добычи сланцевой нефти в США являются основными поводами к сокращению производства нефти. Впрочем, министры не всегда в точности прислушиваются к рекомендациям секретариата, отмечает агентство.

ОПЕК в октябре добывал 32,9 млн баррелей нефти в сутки, что на 0,6 млн баррелей больше, чем в январе. Рост преимущественно произошел из за Саудовской Аравии.

Рекомендация поступит на рассмотрение министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который будет заседать в Вене 5 декабря. Комитет должен вынести рекомендацию остальным членам альянса: страны ОПЕК должны принять решение 6 декабря, страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, - 7 декабря.