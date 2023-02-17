Приостановлена подача природного газа в Сумгайыт и некоторые части Абшерона

Сегодня с 10:00 утра в некоторые поселки Сумгайыта и Абшеронского района приостановлена подача природного газа.

Сегодня с 10:00 утра в некоторые поселки Сумгайыта и Абшеронского района приостановлена подача природного газа.

Как сообщает Report, производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) предупредило абонентов, что подача газа будет временно приостановлена в связи с устранением утечки в подземном газопроводе на улице Черкассы в Сумгайыте.

До завершения работ газоснабжение будет приостановлено в поселки Новруз, Новый и Старый Джорат, жилой массив Яшылдяря, Новханы, Гурддереси, Металлург, Джорат и Сарай, кварталы 47, 48, 49, 50, 51, 52, микрорайоны 12, 13, 16 17, 18, 20, 21.

Ведомство приносит населению извинения за временные неудобства.