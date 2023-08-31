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Сегодня в семи районах будет ограничена подача газа

Сегодня в семи районах будет ограничена подача газа Сегодня будет временно ограничена подача газа в Самухском, Газахском, Агдашском, Загатальском, Физулинском, Ярдымлинском районах, а также в Сабунчинском районе Баку.
Энергетика
31 августа 2023 г. 10:10
Сегодня в семи районах будет ограничена подача газа

Сегодня будет временно ограничена подача газа в Самухском, Газахском, Агдашском, Загатальском, Физулинском, Ярдымлинском районах, а также в Сабунчинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 31 августа с 09:00 на газопроводе, питающемся от газораспределительной станции "Алабашлы", будут вестись работы по обновлению, на измерительных узлах "Алиабад" и "Физули-Горадиз" будут проводиться испытательные работы. Подача газа будет приостановлена ​​в связи с подъемом газопровода на опоры в Сабунчинском районе, а также ремонтными работами, проводимыми на газораспределительной станции "Ярдымлы".

В период проведения работ будет временно ограничено газоснабжение в части Самухского, Газахского, Агдашского, Загатальского, Физулинского, Ярдымлинского районов, а также в массиве Албалылыг поселка Бильгях Сабунчинского района.

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