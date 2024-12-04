Сегодня в некоторых районах Баку, Гёйгёля и Мингячевира будет приостановлена подача газа

Сегодня с 10:00 до 18:00 Управление экспорта газа планирует приостановить подачу голубого топлива на измерительных узлах "Гёйгёль население" и "Самух население" в связи с заменой газорегулирующего оборудования на ГРС "Алиушагы".

Сегодня с 10:00 до 18:00 Управление экспорта газа планирует приостановить подачу голубого топлива на измерительных узлах "Гёйгёль население" и "Самух население" в связи с заменой газорегулирующего оборудования на ГРС "Алиушагы".

Как сообщает Report, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Также с 10:00 в связи с переносом наземного газопровода на улице Физули и обеспечением газоснабжения музыкальной школы искусств №1 города Мингячевир планируется ограничение подачи газа на данной территории.

Кроме того, с 10:00 на пересечении улиц И.Гасаноглу и Тебриз в Наримановском районе Баку будут проводиться работы по устранению утечки газа в задвижке.

На время ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение в Гёйгёльском районе (райцентр и 23 населенных пункта), части города Мингячевир и части Наримановского района столицы (улицы И.Гасаноглу, Тебриз и К.Рагимова).